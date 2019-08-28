بالصور .. شاهد حفيده هيفاء وهبي في أخر ظهور لها

قامت اليوم ابنه الفنانة هيفاء وهبي “زينب نصر فياض” بنشر صورة لابنتيها من خلال صفحتها الشخصية على الانستجرام معلقة من خلال حسابها “سعادتي، رهف فواز ودانييلا فواز، ما شاء الله”، ويعد هذا أحدث ظهور لحفيده هيفاء وهبي المغنية المعروفة.

ومن الجدير بالذكر أن زينت هي ابنه هيفاء وهبي الوحيدة من رجل الأعمال “نصر فياض” والتي صرحت من خلال تصريحاتها أنها قد انفصلت عنه بسبب دخولها الفن، بينما حرص زوج الفنانة هيفاء بالاستحواذ على ابنته، ولكن هيفاء كانت ترفض في الكثير من البرامج الحديث عن ابنتها.

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ومن جانبه فشاركت هيفاء وهبي في أخر أعمالها في مسلسل لعنة كارما في عام 2018 والذي حقق نسبة نجاح عالية وهي الآن تستعد إلى أخر أعمالها الفنية لتشارك في مسلسلات رمضان القادم.