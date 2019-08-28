حظر ريهام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام

صرح صباح اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي “مكرم محمد احمد” عن قرار هام جدًا بخصوص الإعلامية المشهورة “ريهام سعيد” وقد حظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام كام والابتعاد تمامًا عن أي وسيلة إعلامية سواء مرئية أو وسائل الإعلام المسموعة، وجاء هذا القرار بعد أن تم التحقيق معها بعد تقديم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى شكوى بخصوص إساءتها لمرضى السمنة.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة قد قدم شكوى بخصوص إساءة ريهام سعيد في سيدات مصر من خلال موضعها الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وهو الإساءة لمرضى السمنة في مصر ووصفهم بأنهم عبء على المجتمع، مما أثار الجدل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.