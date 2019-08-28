عمر عبد العزيز يخطر هاني شاكر وأشرف زكي ومسعد فودة باجتماع فني خلال أيام

اعلن اليوم عقد اجتماع هام خلال الأيام القادمة يشمل كل من المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، ويضم الاجتماع أيضا الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ويحضر الاجتماع الدكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبحضور مسعد فوده، نقيب المهن السينمائية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع طرق تطوير العمل والتنسيق ما بين النقابات الفنية الثلاثة الفنية والتمثيلية والسينمائية، خلال الفترة القادمة مع الاتفاق على مواد القانون واللوائح التي تنظم لوائح لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية مع تحديد وترسيم المسؤوليات ما بين النقابات الفنية الثلاثة من كل الجوانب، وبين الهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية والغير الحكومية أيضا من ناحية أخرى.