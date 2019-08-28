حلمي عبد الباقي: مش موافق تماما يحصل هذا الكم من العري في حفل محمد رمضان

علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، على ما ظهر به محمد رمضان خلال حفله الغنائي الأخير شبة عاري في حفلته بالساحل الشمالي، وقال بأن ما حدث في الحفلة الغنائية لا يتوافق عليه من أي شخص، بسبب ما كان في الحفل من عري، وإننا بلد إسلامية يوجد لنا عادات وتقاليد يجب عدم الخروج عنها.

حيث قد أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية قناة النهار الفضائية المصرية، بأن العرض الذي قام بتقديمه محمد رمضان لا يخلو من عنصر الإبهار والإخراج العالي الشبيه لما يقدم في بلاد الغرب، وأن الغرب قد يقبل بمثل تلك الحفلات وفقًا للموروث الخاص بهم، ولكننا لن نقبل بمثل تلك الحفلات على أرض البلاد وفق عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية.