حديث أحمد الفيشاوي عن والده عبر حسابه على الانستجرام

قام الفنان أحمد الفيشاوي بنشر صورة لوالده الفنان فاروق الفيشاوي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وأضاف قائلاً” كان مبهج الله يرحمه”، حيث أن هذه الصورة حصلت على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي ظلت تمدح في الفنان الراحل.

حيث من الجدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي قد توفي في يوم 25 في شهر يوليو الماضي وكان عمره 67 سنوات بعد ما كان يعاني من مرض السرطان، فأعلن الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إسكندرية السينمائي وكان هذا الخبر بمثابة صدمة كبيرة للجمهور فحزن الجمهور حزناً كبيراً بعد رحيله.