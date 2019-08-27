حصول درة على دورات تدريبيه تمكنها من العزف

أضافت الفنانة درة أنها تستمر في تصوير مسلسلها الجديد مسلسل بلا دليل، ويتم تصويره في الديكور الخاص للمسلسل المتعلق بالمركز الموسيقي في مدينة جارد سيتي، حيث أن جميع المشاهد تجمع بين كلاً من الفنانة درة والفنان إسلام جمال ونيوكولا وعدد كبير من الفنانين.

كما أن الفنانة درة أشارت أنها قد حصلت على دورات تدريبية لكي تستطيع العزف على الموسيقى، حيث أنها لأول مرة تعمل على تجسيد هذه الشخصية، فجاءت في صورة شخصية عازفة، وكانت أحداث هذا العمل تعتمد في المقام الأول على الأدوار الاجتماعية المتشابكة بين بعضها البعض التي سيطر عليها طابع الغموض والإدارة، ومن المفترض أن يتم عرض هذا المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل.