عزاء الفنان مصطفى شعبان للمغربية أمينة رشيد

قام الفنان مصطفى شعبان بتقديم العزاء للفنانة المغربية أمنية راشد، التي توفيت في صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 وكان عمرها حوالي 83 عام، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، فحزن الفنان حزناً شديداً على وفاتها.

كما نشر الفنان مصطفى شعبان بصورة تجمع بينه وبين الفنان أمينة رشيد، حيث كتب تحت هذه الصورة ” بكل الحزن أنعي الفنانة المغربية أمينة رشيد.. اللهم ارحمها وأعن أهلها على الصبر والسلوان، وهجم الجماهير على هذه الصورة بالتعليقات بالدعوة لها بالرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته، ومن الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان حقق نجاحاً مبهراً في مسلسله الأخير أبو جبل فحقق نسبة مشاهدة عالية.