تفوق الفنانة أنغام في مهرجان الفضائيات العربية

حصلت الفنانة أنغام على جائزة أفضل فنانة لهذا العام 2019، وذلك في مهرجان الفضائيات العربية، حيث أنها قامت بالإعلان على الجائرة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، فقامت الفنانة أنغام بنشر كل ما يتعلق بهذا المهرجان والاحتفال عبر حسابها الشخصي، فتفاعل معها عدد كبير من الجماهير عبر التعليقات وظل يهنئها الكثيرون.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة أنغام قامت بإعلان زواجها من الموزع المشهور الأستاذ أحمد إبراهيم وذلك في شهر فبراير الماضي، وكان هذا الشهر ذاته الذي قامت فيه الفنانة بإطلاق ألبومها الجديد الذي كان يحمل عنوان حالة خاصة جداً، التي تعاونت فيه مع زوجها الأستاذ أحمد إبراهيم وحقق هذا الألبوم نجاحاً مبهراً.