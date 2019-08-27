استعداد آية عبد الرؤوف لطرح أغاني جديدة

استطاعت الفنانة آية عبد الرؤوف أن تعيش نشاط فني كبير في الآونة الأخيرة، فهي أصبحت على كامل الاستعداد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، فسيتم طرح الأغنية الأولى في أوائل شهر سبتمبر بينما سيتم طرح الأغنية الثانية بعدها بأسبوعين تقريباً.

فالأغنية الأولى بعنوان مكدبش عليك وكانت هذه الأغنية من كلمات الأستاذ مدحت المصري وتلحين الأستاذ محمد عاطف الحلو بينما كانت من ألحان أحمد جويلي، والأغنية الثانية كانت بعنوان قراري الجديد وكانت من كلمات الأستاذ محمد عمر، وألحان زوما وتوزيع زوما خليل ويوسف حسين، ومن الجدير بالذكر أن الأغنية الأخيرة التي طرحتها الفنانة أية حققت نجاحاً كبيراً فكانت تحت عنوان مش راجل.