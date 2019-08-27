أسباب إجراء حسين الجسمي عملية التخسيس

يعتبر حسين الجسمي من أكثر الفنانين التي اكتسبت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك بفضل أغانيه العظيمة التي يعجب بها عدد كبير من الجماهير ليس في بلده فقط بل على مستوى البلاد وعلى رأسهم مصر الذي أهداها الفنان عدد كبير من الأغاني المصرية.

فمنذ عشرة سنوات اتخذ هذا الفنان قرار الخضوع لعملية التخسيس، فقام بهذا الأمر لكي يبدو بمظهر مميزاً وجديداً بعد خضوعه لهذه العملية، فبعد ما خضع الفنان لعملية التخسيس استطاع أن يظهر قدام الجماهير بمظهر جديد وخلاب جذب له كمية كبيرة من الجماهير، فتحدث الفنان عن هذه العملية خلال كواليس لقاءه في برنامج في عام 2016، فحسين الجسمي من الفنانين المحبوبين من الجمهور.