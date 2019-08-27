بالصور منة فضالي تثير جدل النشطاء بملابس بحر مثيرة للغاية

أثارت منة فضالي الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس بحر مثيرة جدا في الساحل الشمالي، مؤكدة أن أفضل الأنجازات في الحياة أنها تعيش كما تريد، ولا تهتم بما يركز عليه الاخرون.

وكتبت منة فضالي تغريدة على تويتر: “أعظم الانجازات في سنواتك المتبقية أن تعيش لنفسك وأن تدرك تمام الإدراك أنك لست محور اهتمام الناس أو محور اهتمام شخص ما، لهذا قل ما تريد أن تقوله، وأفعل ما تريد أن تفعله، صدقني لن يهتم الناس بك.

ويذكر أن الفنانة منة فضالي تثير الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها الجريئة، الأمر الذي يقابله النشطاء بالرفض والاستهجان.

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