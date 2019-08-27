طرح أصالة لأغنيتها الجديد جابوا سيرته

قامت الفنانة السورية أصالة بطرح أغنيتها الجديدة عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات اليوتيوب التي كانت تحمل عنوان جابوا سيرتك، فطلبت الفنانة أصالة من متابعيها بالاستماع لأغنيتها الجديدة وكتابة رأيهم في هذه الأغنية على الفور، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة أصالة متألقة بفضل ألبومها الأخير الذي أعجب به عدد كبير من الجماهير.

كما قامت الفنانة بنشر تويتة عبر حسابها الشخص على التويتر قائلة” جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع.. قلت يمكن أحن تاني وممكن أرجع.. استمعوا إلى جديدي أغنية جابوا سيرتك من ألبوم في قربك الآن على قناتي الرسمية على اليوتيوب” وكانت هذه الأغنية من كلمات الأستاذ عبد الرحمن محمد وتوزيع الأستاذ أحمد إبراهيم.