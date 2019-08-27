إحياء محمد فؤاد حفلاً في الساحل الشمالي

سيقوم الفنان محمد فؤاد بإحياء حفلاً غنائياً في مدينة الساحل الشمالي وذلك في يوم الخميس الموافق 29/8/2019، وسيتم ذلك في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة في مدينة الساحل الشمالي، وسيبدأ الحفل في الساعة الثانية صباحاً وسوف يستمر حتى صباح اليوم التالي وسيحضر عدد كبير من الجماهير هذا الحفل.

سيقوم الفنان محمد فؤاد بتقديم عدد كبير من الأغاني، وسيطرح على الجماهير أيضاً أغاني من ألبومه الجديد وهذه كانت بمثابة مفاجأة للجماهير، ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد يستمر في إعداد أغاني ألبومه الجديد الذي سيقوم بطرحه خلال الأيام المقبلة، فكان من المقرر أن يطرح هذا الألبوم الأيام المقبلة ولكنه قام بتأجيله.