سوسن بدر: فخورة بدعوتي كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الجونة السينمائى

صرح مهرجان الجونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده للمهرجان، عن أسماء الحكام بلجان التحكيم، حيث تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق التى يعتبرها المصريون واحدة منهم، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتضمن مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله.

ومن جانبها أعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر عن فخرها باختيارها كعضو لجنة تحكيم للأفلام الطويلة خال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقد قامت سوسن بدر، بنشر صورة من الدعوة، عبر حسابها على موقع الواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتبت تعليق عليها قائلة:” فخورة بدعوتى لأكون عضو لجنة تحكيم الافلام الطويلة فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.. شكرًا”.