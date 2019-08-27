تدشن موقعا إلكتروني لنقابة الاعلاميين وتسهيلات لاستخراج كارنيه العضوية

صرح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأن نقابة الأعلام سوف تقوم بتوفير موقع إلكتروني، يعمل على أن يضم أخبار النقابة لكي يتمكن أعضاء النقابة من الاطلاع على نشاط نقابة الإعلاميين واخر قراراتها، والأخبار المتجددة بها.

حيث قد أوضح سعده خلال تصريح له، بأن الموقع الإلكتروني يتوافر ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعمل على تسهيل استخراج كارنية العضوية بعد موافقة لجنة القيد، حيث يمكن للمتقدم إن يتابع ما إذا كان قد تم قبوله أم لا من خلال الموقع ألإلكتروني، ويتوافر تسهيلات اختصار فترة استخراج الكارنية لعدة دقائق بدل من أن ينتظر الإعلامي لعدة شهور ثم ينعقد اجتماع للمقبولين لتسلم الكارنيهات بشكل جماعي.