فاتن موسي “مصطفى فهمي سي السيد في البيت” في أول لقاء أسرني بجماله وفي المقابلة الثانية...

متابعينا الأعزاء داخل جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي الكبير، يسعدنا التواصل معكم من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، من خلال هذا المقال الذي كثر البحث عن تفاصيله وأصبح ترتد رقم واحد في العالم العربي، وهو لقاء مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى في برنامج صاحبة السعادة، لذي تقدمه الإعلامية والفنانة الشهيرة أسعاد يونس عبر قناة دي أم سي الفضائية.

في حلقة برنامج صاحبة السعادة استضافة أسعاد يونس الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية البنانية فاتن موسى، وفاجأ مصطفى فهمي زوجته بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء، وشكره فاتن موسى صاحبة السعادة وقالت”شكراً على المفاجأة الحلوة دي”.

فاتن موسى توضح كيف تعرفت على مصطفي فهمي

قالت فاتن موسى أنها تعرفت على مصطفى فهمي في إحدى المهرجانات في مدينة دبي، وأثناء أجرائها حوار تلفزيوني مع مصطفى فهمي أسرني بجماله، فهو فارس أحلام الفتيات وفارس أحلامي، وعندما ألتقينا ثاني مرة كانت بمثابة ” تسونامي داخل عليا”، وهنا تدخلت الإعلامية أسعاد يونس وقالت ” يا جامد يا صفصف “.

مصطفى فهمي يروي بدايته مع عالم الفن وأول مبلغ تقاضاه

قال مصطفى فهمي أنه دخل عالم الفن من بوابة الأخراج والتصوير في البداية، وقال خلصت المعهد وسافرت إلي أمريكا وأخذت كورسات في كل ألأفرع، واشتغلت كاميرا مان مع المصور عبده نصر، وعملنا أربع أفلام هي ( النداهة، أميرة حبي أنا، الجنس الناعم، الكداب)، وأضاف أنه عمل مساعد مصور ثالث في فيلم الشيماء، وتقاضى 75 جنيهاً في أول عقد أبرمه في حياته.