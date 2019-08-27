مصطفى فهمي وزوجته في صحبة برنامج صاحبة السعادة

كان الفنان مصطفى فهمي وزوجتة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ضيوف على برنامج الفنانة إسعاد يونس، ” صاحبة السعادة” الذي يذاع عبر قناة dmcالفضائية المصرية، فقد أذيعت الحلقة يوم الاثنين في تمام الساعة 11:00 مساء، وعلقت الفنانة إسعاد يونس على وجود الضيوف في برنامجها قائلة “إيه الجمال ده، الواحد قاعد تعبان نفسيًا”، متابعة: “لكل عصر أيقوناته، هو مبعث السعادة، وأيقونة الفن الراقي، والعصر اللي فات كان فيه رشدي أباظة، لكن إحنا كمان عندنا أيقونات جميلة”، ليرد عليها: “إيه المقدمة الجميلة دي، إيه الكلام الحلو ده”.

حيث قد أشار مصطفى فهمي خلال اللقاء بأنه يحاول باستمرار أن يبتعد عن السخف الذي يحدث في معظم الوسط الفني، ويقوم بقراءة السيناريو بأكمله وليس دوره فقط، حيث أنه رد على سؤال الفنانة إسعاد يونس قائلا: “لما بقرأ السيناريو بقرأ الموضوع كله مش دوري بس، وبشوف لو في هدف أو عاوز يوصل لحاجة، ولو لقيت الشخصية حلوة والعمل مش أد كده بعتذر، والعكس صحيح، وبحاول ألاقي الحاجة اللي تليق وتمشي معايا”.