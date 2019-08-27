نقابة الإعلاميين تحذر من استخدام لقب “إعلامي” بدون وجود عضوية النقابة

قامت نقابة الإعلاميين صباح امس بعقد اجتماع طاريء أصدرت به قرار بإرسال إنذارات للوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية الرسمية والخاصة، بأن يتوجهوا بسرعة إلى مقر النقابة حتى يتمكنوا من تقنين وضع العاملين بها في الشعب الخمسة وفق ما نص عليه القانون وهم التقديم والأعداد والتحرير والمراسلة والأخراج.

كما قد أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن تلك القرار يأتي حتى لا يقع العاملون في تلك الوسائل تحت طائلة قانون نقابة الإعلاميين لعام 2016، والذي قد صدر حتى يحذر العاملين في النشاط الإعلامي بمزاولة العمل من دون الحصول على عضوية أو تصريح لمزاولة المهنة، وحددوا مدة الحصول على تصريح لمزاولة المهنة في طي شهرين من تاريخ أصدار البيان.