تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين ويقدم طلب الحصول على مزاولة المهنة

قام الإعلامي تامر أمين، بتقديم طلب رسمي للانضمام إلى نقابة الإعلاميين، وأن يحصل على تصريح مزاولة المهنة، حيث قد صرح تامر أمين بأنه من الأشخاص التي تحترم القانون ويلتزم به وبمعايير ميثاق الشرف الإعلامي، وأنه عندما علم بضرورة تقنين وضعه مع نقابة الإعلاميين كان حريص على تقديم الأوراق المطلوبة منه لتقيده في النقابة أن يحصل على تصريح رسمي لمزاولة المهنة، وأشاد بأداء الأفراد القائمين على المنظومة الإعلامية.

والجدير بالذكر بأن الإعلامي تامر أمين قد تقدم بأوراقه للحصول على تصريح مزاولة المهنةـ بعد أن تم منعه من تقديم برنامج أخر النهارـ، وإصدار قرار بمنعه من مزاولة المهنة حتى يحصل على التصريح، وأنه لا يكون مخالف لقانون رقم 93 الصادر من نقابة الإعلاميين، الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة.