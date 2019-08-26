فوز زوج أنغام بالميدالية الفضية

قامت الفنانة أنغام بالإعلان عن فوز زوجها الأستاذ الموزع احمد إبراهيم بالميدالية الفضية لجلويال ميوزك أوردر، وهذا بسبب قدرته على توزيع أغنية حالة خاصة التي قامت الفنانة بغنائها في أخر ألبوماتها، كما أظهرت الفنانة أنغام سعادتها بمناسبة هذه الجائرة.

كما أنها قامت بنشر صورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام قائلة “ألف مبروك أحمد إبراهيم جائزة مستحقة الميدالية الفضية عن توزيع أغنية حالة خاصة جداً، كما أن الفنانة هيثم شاكر أضاف تعليقاً على هذه الصورة يقول فيه ” الألبوم دة بصراحة يستاهل كل جوائز العالم مبروك النجاح الكبير لنجمة كبيرة جداً ولأخ وصديق وفنان كبير” كما قام عدد كبير من الجماهير بتهنئتهم.