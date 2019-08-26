انجي المقدم تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة

قامت الفنانة انجي المقدم، بتقديم المؤتمر الصحفي المتعلق بمهرجان الجونة السينمائي، وهذا للعمل على عرض التفاصيل للدورة الثالثة لهذا المهرجان السينمائي، كما أنها تعمل على إظهار أهم الفعاليات والأنشطة التي تقدم خلال هذه الدورة.

وكان الهدف من هذه الدورة التي ستبدأ من يوم 19 سبتمبر حتى يوم 27 سبتمبر هو العمل على جمع كل صناع السينما من كل دول العالم وهذا من اجل العمل على نشر التعاون الثقافي المتبادل بين الشعوب، وهذا من خلال تقديم كل شعب أفضل إذاعاته السينمائية، وهذا الأمر هو الذي يعمل على تثبيت هدف المهرجان وهو جمع كل صناع السينما، حيث أن هذا المهرجان سيشارك فيه الكثير من المشاهير العالمين.