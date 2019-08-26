سميرة سعيد تكشف الستار عن أغنيتها الجديدة خلال أيام

تستعد النجمة سميرة سعيد خلال الأيام القليلة القادمة لطرح أغنية سولو جديدة قد انتهت من تسجيلها مؤخرا، تحمل عنوان “إنسان آلى”، كلمات الأغنية الجديدة لشادي نور ومن ألحان بلال سرور وتوزيع الموزع الموسيقي هاني معقوب، ونفذها مهندس الصوت أمير محروس.

الجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد قد انضمت إلى لجنة تحكيم برنامج “the Voice” بصيغته العربية، بجانب كلا من النجم اللبناني راغب علامة الذي عاد من جديد للجنة، بجانب الفنانة أحلام.

اما عن أخر أعمال النجمة سميرة سعيد هي أغنيتها الجديدة “مدلع” والتي تم طرحها على الموقع الشهير اليوتيوب و”مدلع” هى أغنية عراقية كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.