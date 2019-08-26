شاهد تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ألبوم كريم محسن

عاد المطرب كريم محسن للساحة الغنائية بعد غياب استمر 3 سنوات، وحيث طرح ألبومه الجديد “قابل بقى”، والتي استطاع أن يتصدر تريندات اليوتيوب،والفيس بوك، وكذلك موقع التغريدات القصيرة تويتر، ويعد ألبوم “قابل بقي” واحد من أهم ألبوماته في مشوار الفني.

يذكر أن كريم قد تلقي الكثير من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”، عقب طرح ألبومه الجديد، يوم 20 أغسطس الحالي، والذي لاقا استحسان عدد كبير من متابعيه من داخل مصر وكافة أنحاء الوطن العربي، وفي سياق متصل يستعد كريم بالوقت الحالي لإحياء حفلات صيف 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويقوم بعمل مجموعة من البروفات.

ويضم ألبوم كريم محسن مجموعة من الأغاني الرائعة 14 أغنية والتي منها “حبيبى أنا” و”الفرصة مش سعيدة”، “تاتا تاتا” و”فجأة اختفت” و”عمرى ليها”، وغيرها.