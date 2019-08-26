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تعرف علي الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة في دورته الثالثة

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كشف مهرجان الجونة السينمائي عن أسماء الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة، والتي تضم أفلام 1982 وآدم والفتاة ذات السوار وأغنية بلا عنوان وحلم نورا وبابيشا وسيدة النيل وستموت في العشرين وعيد القربان، علاوة على تواجد المسابقة أفلام لارا والمرأة الباكية.
أما بالنسبة للأفلام الوثائقية المشاركة  فتضم أفلام أمة الطفل الواحد، 143 طريق الصحراء،عائلة منتصف الليل، حديث عن الاشجار، كابل مدينة في الريح، وكانينجهام، كونجو، وواقع اخر ومحصن .

وتشارك الأفلام القصيرة كلا من  امي وآلة متوحش  والرجل الذي لم يرغب في مغادرة المنزل، وبين بين وخدمة التوصيل  وزلاجة مائية والسادس عشر من ديسمبر، وعمي ألوان وسلام وسيلفي زين وفريكة وعنق الزجاجة وغيرها.

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