تامر أمين يتقدم بأوراقه للحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعه

قام الإعلامي تامر أمين، اليوم الاثنين، بتقنين أوضاعه حيث تقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.

حيث صرح طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بأن تامر أمين مقدم برنامج “آخر النهار” والذي يقدمه على قناة النهار قد تقدم بأوراقه اليوم لنقابة الإعلاميين، موضحا أن لجنة القيد ستجري فحص الأوراق المقدمة مباشرة.

يذكر أن نقابة الإعلامين كانت قد أصدرت قرار بشأن تامر أمين مقدم برنامج “آخر النهار” لمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى، وذلك لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة، وأنه غير مقيد بجداول النقابة، وذلك مخالف للقانون.

ومن ثم وجه مجلس نقابة الإعلاميين خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار، كما تم إبلاغ إدارة قناة النهار بمنع تامر أمين من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي.