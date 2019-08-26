بلاغ للنائب العام ضد الفنان نقيب الموسيقيين هاني شاكر بسبب حفل محمد رمضان

قام المحامي ايمن محفوظ، بتقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بسبب الحفل الخاص بالفنان محمد رمضان الأخير، حيث قد جاء في البلاغ بأن الفنان محمد رمضان قد أقام حفل غنائي لغناء أنواع من أغاني المهرجانات على الرغم من أن نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرار بتحذير من أقامة حفلات ترتبط بأغاني المهرجانات.

حيث أنه قد بلاغ قائلا فيه: بأن محمد رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات أما الفنان الأسطورة فهو لاتوقفه قرارات أو قوانين على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون من القانون رقم 35 لسنة 1978 حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال الموسيقية ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح بذلك.