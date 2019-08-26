تفاعل الجمهور بصورة كارول سماحة على انستجرام

قامت الفنانة كارول سماحة بنشر صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، وكانت هذه الصورة من الحفل الأخير لها الذي كان في مهرجان سوق عكاظ في السعودية، حيث قد قامت كارول سماحة بخطف أنظار الجمهور بفستانها الأبيض الجذاب.

حيث أنها أضافت تعليق لها تحت فيديو قامت بنشره على الانستجرام قائلة” سعيد جداً بالمشاركة في مهرجان سوق عكاظ لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الطائف، والجدير بالذكر أن الفنانة كارول سماحة قد انتهت من تصوير أخر أفلامها وهو فيلم بالصدفة ومن المعروف أنه سيتم عرضه خلال الأيام القادمة، كما أنها قامت بطرح أغنية جديدة لها تحت عنوان إن شاء الله.