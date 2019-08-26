داعية يهاجم محمد رمضان على سجوده شكر لله بعد الغناء

قام الداعية السلفي، سامح عبد الحميد، بمهاجمة الفنان محمد رمضان، بعد انتهاء حفله الغنائي الأخير في الساحل الشمالي، حيث أن الداعية أكد بأنه لا يجوز لمحمد رمضان أن يسجد شكر لله بعد الغناء، وأنه يزعم بأن تلك معصية ولا يسجد الإنسان شاكرا الله على المعصية، حيث قد تساءل “عبد الحميد”: “هل يشكر الله على ارتكاب المحرم؟”، وأكمل قائلا “عليه أن يندم ويتوب ويستغفر الله، فسجدة الشكر تكون بسبب تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا لله عز وجل”.

ثم أكمل حديثه الداعية السلفي سامح عبد الحميد قائلا: وتابع: “محمد رمضان لم تحدث له نعمة، بل حدثت له نقمة وغناء ورقص وانحلال، وسط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، واختلاط الرجال بالنساء وفسوق وعصيان”، مردفا: “هذا من اللهو محرم الذي نهانا الله عنه””.