مروى تعود من جديد بتجربة مسرحية جديدة في “ع الداون لوود”

أصبحت الفنانة مروة على كامل الاستعداد لحصولها على دور البطولة في مسرحيتها الجديدة”ع الداون لوود”، كما أن هذه المسرحية من إخراج الأستاذ حسام الدين صلاح، فقامت بالاشتراك معه في مسرحية جديدة بعد نجاح مسرحيتهم الأولى حريم السلطان، وأضافت الفنانة مروة أنها سعيدة للغاية بهذه التجربة وأنها سعيدة أيضاً لعملها مع الأستاذ حسام.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة مروة قد عادت لنشاطها الفني بعد أن انقطعت عن العمرة لفترة وجيزة لظروف حدثت لها في دولة بيروت، حيث أنها عادت مرة أخرى لتشارك في عدد كبير من الحفلات المهمة والأنشطة الفنية لتثبت حضورها مرة أخرى وبالتحديد في منطقة الساحل الشمالي في الأسبوعين الماضين، كما أنها حققت نجاحاً مبهراً.