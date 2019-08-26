استعداد هيثم شاكر لإحياء حفلاً غنائياً كبير الشهر القادم

أصبح الفنان هيثم شاكر على كامل الاستعداد من أجل العمل على إحياء حفلاً غنائياً جديد الشهر المقبل، وهذا احتفالاً بالألبوم الذي قام بإصداره في الآونة الأخيرة الذي كان تحت عنوان معرفة قديمة، فحقق هذا الألبوم نجاحاً كبيراً على موقع الفيديوهات المشهور يوتيوب وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الفن.

حيث أن ألبوم معرفة قديمة كان يضم حوالي 13 أغنية للفنان هيثم شاكر، متنوعة في تنظيمها الموسيقى وهذه الأغاني مختلفة عن ما يقدمه الفنان، حيث ساعده في إنتاج هذا الألبوم عدد كبير من الملحنين والشعراء والموسيقيين من بينهم محمد عاطف وأيمن بهجت وأمير طعيمة ومحمد رفاعي ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف مكاوي.