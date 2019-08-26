نقابة الاعلاميين: منع طارق أمين من ممارسة النشاط الاعلامي

صرح مجلس نقابة الإعلامين برئاسة الدكتور طارق سعدة، بقرار منع تامر أمين مقدم برنامج “آخر النهار” والذي يقدمه علي قناة النهار، وأن يتم منعه من ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو أي وسيلة إعلامية آخري، وذلك لعدم حصوله علي تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة للقانون.

حيث قام مجلس نقابة الإعلاميين بإرسال خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار، كما تم إبلاغ إدارة قناة النهار بمنع تامر أمين من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعه.

وقد أوضحت النقابة انه تم اتخاذ ذلك القرار عقب الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، بجانب الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، وقد تبين الأتي عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة، وعدم حصوله على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إعلامي.

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