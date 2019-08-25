ريهام سعيد تمثل للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تمتثل المذيعة ريهام سعيد أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك للتحقيق معها بخصوص الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها، جاء ذلك عقب أن قامت أمس السبت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعقد اجتماعا طارئا لها، برئاسة جمال شوقى عضو المجلس، للبث في الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتضمنت الشكوي بلاغ ضد ريهام بشأن الحلقة التي قدمتها عن قضية السمنة بالمجتمع المصري، والتي قامت من خلالها بتوجيه عدد من الإهانات القاسية لشريحة كبيرة من السيدات المصرية، كما أنها استخدمت مجموعة من الألفاظ والعبارات التي لا تليق، ومنها أنها “وصفت السيدات السمينات أنهن عبء على الدولة”، وأنهن يحمل بعرقهن السموم، وغيرها، مما أدي إلى استيائهن.