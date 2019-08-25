“ولاد رزق 2” يقترب من تحقيق 75 مليون جنيه إيرادات بعد 18 يوم عرض

يواصل فيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” بحصد الإيرادات اليومية بشكل مميز يتخطى مليون ونصف يوميا، فقد استطاع من تحقيق مليوناً و 633 ألفا و 306 جنيه يوم أمس السبت، ليكون إجمالي ما حققه في شباك التذاكر إلى 74 مليوناً و733 ألفاً و 306 جنيه، بعد طرح الفيلم في دور العرض منذ 18 يوم.

يذكر أن “ولاد رزق 2” شارك في بطولته أمام أحمد عز كلا من أحمد الفيشاوى، وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد داوود وخالد الصاوى، ونسرين أمين، وخالد الصاوى وباسم سمرة، بجانب ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم وإياد نصار غادة عادل، ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، ومن إخراج طارق العريان ومن إنتاج شركة سينرجى فيلمز وشركة الطاهر ميديا برودكشن وطارق العريان.