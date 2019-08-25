شاهد الإعلان الترويجي للجزء القادم والأخير من “رامبو”

نشرت الشركة المنتجة للسلسلة الأسطورية “رامبو”، المقطع الترويجى للجزء القادم والأخير بطولة النجم العالمي، سيلفستر ستالون، والذي سيكون تحت عنوان اسم Rambo:Last Blood، حيث قررت شركة Lionsgate Films ان يتم طرحه داخل صالات العرض بتاريخ 20 سبتمبر القادم، جاء ذلك ووفقا لما نشره موقع روسيا اليوم الإخباري.

والتي أضافت عبر تقريرها أن خلال الجزء الأخير ستظهر عائلة البطل رامبو لأول مرة ضمن أحداث الجزء القادم، حيث ان أحداث الأجزاء السابقة كانت تدور حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامبو، يعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما، ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.

الفيديو الترويجي لرامبو: