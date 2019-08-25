محمود حميدة ينضم إلى كريم عبد العزيز في “البعض لا يذهب للمأذون”

النجم الكبير محمود حميدة ينضم لأبطال فيلم “البعض لا يذهب للمأذون” للنجم كريم عبد العزيز وتأليف أيمن وتار، حيث أن الفيلم ما زال في مرحلة التحضيرات الأولى، ولم ينتهي المؤلف أيمن وتار حتي الآن من كتابة الفيلم بشكل نهائي.

وقد قرر منتجو الفيلم أن يتم دخول الفيلم في التصوير داخل الديكورات منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يقوم حاليا مخرج العمل أحمد الجندى بمعاينتها، كما انه من المقرر أن ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم أولاً، ومن ثم ينطلق للتصوير داخل البلاتوهات.

يذكر أن فيلم “البعض يذهب للمأذون”، يشارك في بطولته كلا من النجم كريم عبد العزيز،محمود حميدة، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، والفيلم من تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي.