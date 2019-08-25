إنذار رسمي إلى وزير الاتصالات لحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

قام المحامي ايمن محفوظ، بإرسال إنذار رسمي بحجب قناة اليوتيوبر احمد حسن وزينب، لوزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قد جاء ذلك البلاغ على قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، جاءت لكي تثير غضب المصريين ولاقت القناة ردود أفعال غاضبة بسبب ما يبثوه من مقاطع الفيديوهات للكسب واقل ما يقال عنها إنها تسيء لمصر وتضر البلاد بنشرهم لمقاطع فيديو فاضحة.

حيث قد قال المحامي أيمن خلال البلاغ المقدم: “أتوجه بهذا الإنذار لصدور قرار بحجب ذلك القناة، فالبرغم من أن الدستور المصري كفل حرية التعبير بمدلوله العام وحرص أيضا على حرية وسائل وأدوات التعبير وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات والحقوق ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالحفاظ على قيم المجتمع وثوابته وتقاليده والآداب العامة”.