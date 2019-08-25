رد ريهام سعيد بعد توقف برنامجها على قناة الحياة

نشرت ريهام سعيد أول صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام حيث كتبت تحت هذه الصورة عبارات توضح استياءها مما نشر ضدها ” حسبي الله ونعم الوكيل توكلت عليك يا رب يا أعظم وأقوى من أي حد، إنك السميع العليم”.

فقامت شبكة تلفزيون الحياة بوقف برنامج ريهام سعيد صبايا، بعد ما قدمته من عبارات مهينة وغير مرضية في أخر حلقاتها في برنامج صبايا، حيث أوضحت إدارة القناة أنه سيتم إيقاف البرنامج لحين الانتهاء من كافة التحقيقات والاتهامات الموجهة ضد الإعلامية ريهام سعيد، كما أكدت شبكة قناة الحياة أنها تقوم باحترام كل مشاهديها وتعهدت لهم أنها ستقوم بتقديم كل ما هو مميز ولائق بالجمهور.