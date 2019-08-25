تقديم موعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية أسبوعا بسبب الانتخابات الرئاسية

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس عن انه تم تقديم موعد انعقاد الدورة المقبلة للمهرجان ليصبح 26 أكتوبر حتي 2 نوفمبر بدلا من التاريخ السابق والذي كان من 2 : 9 نوفمبر، والذي تم الإعلان عنها، جاء ذلك القرار نتيجة اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، ولذلك قامت إدارة المهرجان بتعجيل الموعد.

ويذكر ان أيام قرطاج السينمائية قد اختارت أربعة ضيوف شرف في قسم “سينما تحت المجهر” وهم نيجيريا عن إفريقيا، واليابان عن السينما الأسيوية، تشيلي عن أمريكا اللاتينية، لبنان عن العالم العربي.

كما تقرر إطلاق الدورة بأسم لمنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج، تكريما له، علاوة على عدم تكليف مدير جديد بدلا منه وتم إقامة الدورة الجديدة بما قد قرره هو من تصورات لشكلها ومضمونها مع مساعديه في إدارة المهرجان الذين سيقدمون الدورة الجديدة حسب أفكاره وتصوراته.