نجاح فيلم ولاد رزق بعد 17 يوم من عرضه

حقق فيلم ولاد رزق نجاحاً مبهراً، حيث أقبل عليه الجماهير إقبالاً كبيراً، فتخطت إيرادات هذا الفيلم في السينما أكثر من 2 مليون و485 ألف جنيهاً، فكان هذا الفيلم من بطولة كلاُ من أحمد عز وعمرو يوسف ونسرين أمين وكريم قاسم وأحمد داود وخالد الصاوي.

كما ضم هذا الفيلم ممثلين مهمين كضيوف من ضمنهم الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة يسرا وأسر أمين وماجد المصري ومحمد لطفي وسيد رجب، وكان هذا الفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج الأستاذ طارق العريان ومن إنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان، فحقق هذا الفيلم نجاح مبهر على الساحة السينمائية، وهذا لأن قصة هذا الفيلم مثيرة وممتعة للغاية.