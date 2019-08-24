هيفاء وهبى تشعل حفلها بالساحل الشمالي بـ “الهوت شورت”

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائي، ضمن الحفلات التي تحييها نجوم الغناء والطرب بالمناطق الساحلية بالتزامن مع موسم الصيف، حيث اقيم الحفل على احدي شواطئ الساحل الشمالي، ووسط حضور جماهير كبير من محبيها وعشاقها.

كانت إطلاله النجمة هيفاء وهبى على المسرح، وهي ترتدي “هوت شورت جينز”، و”توب استوميك” أبيض مزين بالدانتيل، وترتدي بوت أحمر اللون، أما عن تسريحة شعر بسيطة وانسيابية.

وقد أشعلت هيفاء الحفل بمجموعة من أغانيها الشهيرة المميزة، ومجموعة من أغاني ألبومها الجديد “حوا” والتي منها “واحشنى”، “حوا”، “هفضل”، “توتا”،”ما تيجى نرقص”، “رجب”، ” ست البنات”، وغيرها العديد من الأغاني المفضلة، والتي قدمتها لمحبيها على مدى قرابة ساعة ونصف، والتي لم تخلو الحفلة من وصلات الرقص وهتافات الإعجاب.