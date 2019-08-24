سجود محمد رمضان بعد نجاح حفله الغنائي في الساحل

قام الفنان محمد رمضان بإحياء حفلاً غنائياً في مدينة الساحل الشمال حيث أن هذا الحفل حقق نجاحاً كبيراً، فحضره حوالي 50 ألف من الجماهير المحبين لمحمد رمضان، وقد تم حدوث مشهد غريب لم يقوم محمد رمضان بعمله من قبل، حيث بعد نجاح الحفلة قام محمد رمضان بالسجود على الأرض ليشكر ربه على نجاح الحفلة.

فقام محمد رمضان بتقديم ثلاثة أغاني جديدة من أغانيه المفضلة للجمهور وهما السلطان وفيرزانشي وكازانوفا، حيث أنه أيضاً قام بتقديم أغنية مافيا وأغنية نمبر وان وفيرس وأقوى كارت، وظل محمد رمضان متواجد على المسرح لمدة ساعتين وقام بتقديم أعراض متنوعة مع الراقصين وقام بعمل حركات جريئة وصعبة على المسرح.