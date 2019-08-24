فيلم الفيل الأزرق 2 يصل الى 86 مليوناً ويتصدر مقدمة أعلى الإيرادات بتاريخ السينما

سجل فيلم الفيل الأزرق 2، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، نسبة مشاهدة عالية في دور السينما، حيث قد بلغت إيرادات الفيلم ليوم الخميس الماضي نحو مليون و166 ألف جنيه، وبذلك تصل نسبة الإيرادات للفيلم منذ عرضه على شاشات السينما نحو 85 مليون جنيه بعد 30 يوم من عرضه، لتصدر الفيلم الرقم القياسي ويعتبر أعلى فيلم في تحقيق الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

حيث يضم فريق العمل في المسلسل بعض أبطال الجزء الأول وعلى رأسهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيلي كريم وشرين رضا، وانضمت لهم هند صبري في الجزء الثاني، والفنان اياد نصار، ونخبة من الفنانين كضيوف شرف مثل الفنان خالد الصاوي.