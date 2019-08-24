الإعلاميين: منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة، وذلك تطبيقًا لنص المادتين (2)، (19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي، وقد قررت النقابة أيضا إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة.

جاء قرار النقابة عقب ما ورد إليها من تقرير المرصد الإعلامي للنقابة من وجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا، علاوة على أن التقرير يكشف أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، وغير حاصلة على ى تصريح مزاولة المهنة وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016.

جاء ذلك عقب أن قررت إدارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا والتي تقدمه ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.