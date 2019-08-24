برومو ترويجى للموسم الثالث من Glitch قبل 25 يوم من عرضه

كشفت شركة Netflix عن موعد العرض الأول للموسم الثالث والأخير من Glitch، عبر نشر فيديو ترويجى على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة تويتر، تحت عنوان هل انت مستعد؟.

يذكر ان أحداث المسلسل الدرامي الأسترالي تدور داخل بلدة صغيرة، وقد عاد بعض الأشخاص من الموت، وتتوالي الأحداث وهم يبحثون عن سبب عودتهم، وبحسب ما نشر موقع “tvseriesfinale” فمن المقرر أن يتم عرض الموسم الثالث والأخير من المسلسل يوم 24 سبتمبر المقبل، والذي ينتظره العديد من الجمهور.

وويشارك في أحداث الجزء الثالث من المسلسل قائمة من الممثلون تشمل جينيفيف أورايلي، إيما بوث، باتريك برامول، إميلي باركلي، نيد دينهيه، شون كينان، هانا مونسون، آرون ماكغراث، ورودجر كورسر.