مها أبو عوف تكشف عن وصايا عزت أبو عوف

كانت الفنان مها أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف، ضيفة في برنامج أسرار النجوم التي تقوم بتقديمه المذيعة إنجي على، في إذاعة نجوم إف إم، فقامت بالكشف عن وصايا الفنان عزت أبو عوف من خلال زيارتها في هذا البرنامج.

حيث أنها ذكرت أن الفنان عزت أبو عوف، كان في الفترة الأخيرة كان لا يتحدث كثيراً بسبب إصابته بهذا المرض، كما أن الكلمة التي تتردد في فمه كثيراً ” خدوا بالكم من بعض”، حيث أنها ذكرت في هذا اللقاء أنه في الآونة الأخيرة كان يتمنى الشفاء من هذا المرض، وهذا خوفاً على حزن شقيقته عليه بعد رحيله، وبعد ذلك الحديث دخلت الفنانة في حالة بكاء شديد.