المجلس الأعلى للإعلام يستدعي ريهام سعيد للتحقيق في قضية السمنة

أعلنت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماع طارئ يوم السبت برئاسة جمال شوقي عضو المجلي الأعلى، حتى يتم التحقيق في الشكوى التي تم تقديمها من جانب المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية ريهام سعيد عبر قناة الحياة.

حيث قد أصدرت الشكوى من الحلقة الخاصة بها التي تناولت قضية السمنة وقامت ريهام سعيد بتوجيه الإهانات البالغة لعدد كبير من السيدات المصريات، وقامت باستخدام عبارات غير لائقة وأوصاف تسببت في حالة استياء كبيرة بين سيدات مصر،ومن المقرر أن يتم مناقشة القرار من اللجنة في اجتماعها غدا كما تناقش استدعاء المذيعة ريهام سعيد في الثانية ظهر الأحد للتحقيق معها بشأن الشكوى.