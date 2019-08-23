انفصال الفنانة شيري عادل عن الداعية معز مسعود

أعلنت الفنانة شيري عادل عن انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود بعد أن أنكرت عدد كثير من المرات استمرت على مدار الأشهر الماضية، حيث أن انفصال الفنانة شيري عادل قد وقع منذ عدة أشهر ولكنهما فضلوا عدم الإعلان عن ذلك الخبر خلال الفترة الحالية، وأنها كانت قد نفت خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن الداعية الإسلامية عن طريق مقطع فيديو جمعهما، وتم تشره من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع أنستجرام، ولكن في النهاية أتفقوا على إعلان الخبر.

والجدير بالذكر بأن أخر أعمال الفنانة شيري عادل، هو قيامها بأداء مسلسل السهام المارقة، وقد شاركها في بطولة المسلسل الفنان شريف سلامة، والفنان هاني عادي ووليد فواز، وشاركهم من العالم العربي الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، والفنان السعودي هشام فقيه.