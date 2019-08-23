انفصال شيري عادل عن الداعية معز مسعود

قامت الفنانة شيري عادل بالتأكيد على خبر انفصالها من الداعية معز مسعود بعد فترة من النقاش أخذت الكثير من الوقت، وكان انفصالهم منذ شهور ولكنهم قاموا بالإعلان عنه في الفترات الماضية، واتضح ذلك الأمر للجميع بعد ما قامت الفنانة بنشر فيديو يدل على انفصالهم.

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة شيري هو مسلسل السهام المارقة وشارك فيه عدد كبير من الممثلين المصريين منهم شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وشارك فيه فنانين من العالم العربي مثل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والفنان السعودي هشام فقيه والفنان العراقي كامل إبراهيم والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، وحقق هذا المسلسل نجاح مبهر.