طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة “دنيا”

استطاع الفنان الإماراتي العالمي حسين الجسمي في الآونة الأخيرة أن يقوم بطرح أغنية جديدة وكانت هذه الأغنية تحت عنوان دنيا، حيث أنه قام بنشرها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، كما أنه قام بنشرها أيضاً على كل المكتبات الموسيقية الإلكترونية وقام بنشرها على كل الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

حيث ساعد الفنان حسين الجسمي في هذه الأغنية كلاً من الأمير الشاعر بن عبد الرحمن بن مساعد، وكانت هذه الأغنية من ألحان الفنان حسين الجسمي وكان توزيع موسيقى هذه الأغنية للمايسترو وليد فايد وكان مكساج هذه الأغنية المهندس عمرو هاشم، وتم طرح وتنفيذ هذه الأغنية ما بين دبي والقاهرة وحققت نجاح مبهر.