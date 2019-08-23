الارشيف / شاهد اونلاين

تألق محمد عبده في حفل القاهرة تحت إدارة روتانا للصوتيات المرئيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام الفنان محمد عبده بإحياء حفلاً غنائياً كبيرة في مصر وحضر هذا الحفل عدد كبير من الجماهير، وهذا احتفالاً بمسيرته الفنية الهائلة التي بدأت من حوالي 50 عام، وكانت هذا الحفل تحت إدارة روتانا للصوتيات المرئيات، واستمر هذا الحفل حتى الساعة الواحدة في صباح اليوم الثاني.

حيث أن الفنان محمد عبده وصف هذه الليلة بأنها ليلة مميزة للغاية، حيث أن محمد عبده قام بإجراء هذا الحفل بقيادة المايسترو العالمي الأستاذ هاني فرحات، وتم عمل بروفات هائلة على الأغاني التي قام بأدائها التي أصبح عددها حوالي أربعين أغنية، بعد انتهاء البروفات قام الفنان باختيار أفضل الأغاني التي قام بتأديتها بنجاح.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا